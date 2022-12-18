



Житель Дании умер после укуса кошки

В Дании после укуса кошки умер 33-летний мужчина . Домашний любимец занес в организм инфекцию, которая и убила мужчину. О трагедии пишет Daily Mail.



Как рассказала изданию вдова Хенрика Кригбаум Плеттнера, мужчина забрал кошку с котятами из приюта. Однажды он попытался взять котенка на руки и это не понравилось маме-кошке, которая сильно укусила за большой палец Хенрика.



Через какое-то время рука датчанина стала сильно распухать. Мужчина обратился к врачам и попал в больницу. В госпитале он пролежал месяц и перенес 15 операций.



Еще через четыре месяца медики решили отрезать укушенный палец. Но состояние Плеттнера продолжило ухудшаться. Свою роль сыграла ослабленный иммунитет мужчины – он болел сразу несколькими хроническими заболеваниями.



Обследование показало, что Плеттнер заражен некротическим фасциитом – редкой, но очень опасной инфекцией, поражающей мягкие ткани организма.

Инфекция попала в организм мужчины через укус кошки и распространилась. В итоге спасти Плеттнера не удалось.



Вдова погибшего посоветовала обращаться к врачам, даже если вас укусил домашний питомец. Иначе последствия могут быть необратимыми.



“Не рискуйте”, – советует женщина, потерявшая супруга.

