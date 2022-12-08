



Житель Бейт-Шемеша распространял обнаженные фотографии женщины

25-летний житель Бейт-Шемеша был арестован по подозрению в шантаже, угрозах и распространении обнаженных фотографий ультраортодоксальной женщины, с которой у него были отношения через приложение для знакомств.



Согласно подозрению, заявительница хотела прекратить отношения, а в ответ ультраортодоксальный молодой человек начал угрожать ей, что распространит ее обнаженные фотографии, и в итоге распространил их.



Подозреваемый, женатый и отец двоих детей, отрицал то, что ему приписывали, утверждал, что не знаком с заявительницей и что кто-то украл его данные и использует их. Суд продлил срок его содержания под стражей на три дня и заявил, что существует обоснованное подозрение, связывающее его с преступлениями.