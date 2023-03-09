



Житель Беэр-Шевы домогался до девочек по телефону

Прокуратура направила в окружной суд Беэр-Шевы обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя города, обвиняемого в сексуальных домогательствах по телефону к девяти девочкам.



Мужчина присоединялся к различным группам в WhatsApp и использовал появляющуюся в них информацию для связи с потерпевшими против их воли.



Обвиняемого разоблачили после того, как в одном из случаев он вступил в контакт с 12-летней девочкой, сидевшей рядом с матерью. Женщина взяла трубку вместо дочери, после чего вызвала полицию.



