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Житель Бат-Яма арестован за угрозы в адрес судьи
14.10.2022 18:08 Евгения Маркова

Житель Бат-Яма арестован за угрозы в адрес судьи

51-летний житель Бат-Яма был арестован после того, как выкрикивал угрозы в адрес судьи на заседании по семейным делам. 

Мужчина был зол на судью и кричал, что "суд надо разогнать, а судью убить". 

На слушаниях, состоявшихся сегодня в суде Тель-Авива, срок содержания под стражей подозреваемого был продлен на 3 дня, и против него было подано заявление прокурора о намерении прокуратуры окружной полиции Тель-Авива представить в ближайшие дни обвинительное заключение и ходатайство об аресте.
 

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