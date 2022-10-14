



Житель Бат-Яма арестован за угрозы в адрес судьи

51-летний житель Бат-Яма был арестован после того, как выкрикивал угрозы в адрес судьи на заседании по семейным делам.



Мужчина был зол на судью и кричал, что "суд надо разогнать, а судью убить".



На слушаниях, состоявшихся сегодня в суде Тель-Авива, срок содержания под стражей подозреваемого был продлен на 3 дня, и против него было подано заявление прокурора о намерении прокуратуры окружной полиции Тель-Авива представить в ближайшие дни обвинительное заключение и ходатайство об аресте.

