



Житель Ашкелона две недели насильно удерживал женщину и издевался над ней

Жительница города Ашкелон на две недели была закрыта в своей квартире и избивалась своим сожителем из-за желания порвать с ним



Из материалов обвинительного заключения, представленного в мировой суд Ашкелона против 30-летнего жителя города, следует, что он обвиняется в угрозах, ложном лишении свободы и нападении с причинением вреда здоровью.



Пара проживала вместе в квартире в Ашкелоне около пяти месяцев, и недавно мужчина был арестован за насилие по отношению к своей партнерше, из-за того, что она хотела порвать с ним.



После освобождения из-под стражи он вернулся и разыскал ее, хотя ему было запрещено вступать с ней в контакт.



В обвинительном заключении говорится, что около двух недель назад ее партнер устроил засаду у входа в здание и угрозами заставил ее подняться с ним в квартиру. Согласно обвинительному заключению, внутри квартиры обвиняемый избивал свою партнершу и издевался над ней.



В обвинительном заключении описывалось, что "он обрезал ногти заявительницы маникюрными ножницами и причинил ей боль. Позже он укусил ее за левую щеку". Кроме того, обвиняемый заставлял ее стоять рядом с ним, даже когда он заходил в туалет, чтобы справить естественные нужды, опасаясь, что она убежит, а также следил за ней, когда она ходила в туалет.



Затем он заставил ее лечь в кровать, "душил ее, пока она не перестала дышать", а позже ударил ее по лицу. Затем он прикрепил к ее ноге нож для открывания винных бутылок и угрожал "порезать ее". Он также заставил ее обрезать ножницами волосы на его теле, угрожая, что "если мне будет больно, я тебя убью".



Обвиняемый ушел из квартиры по делам и запер свою сожительницу с мобильным телефоном без исходящих звонков. Он угрожал, что она не должна отвечать на звонки, если только это не он звонит. женщина попыталась просить помощи у соседки - но та не откликнулась.



Когда женщина поняла, что не получит помощи от соседки, она взяла мобильный телефон и обнаружила, что можно набрать "экстренный вызов", и таким образом дозвонилась на горячую линию полиции 100. Ее сообщение в колл-центр полиции привело к аресту ее партнера.

