



Житель Арада изнасиловал 16-летнюю, сделал видео - и грозился опубликовать его



Прокуратура передала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 51-летнего Яакова Винера из Арада за изнасилование и другие сексуальные преступления, совершенные им в отношении 16-летней девушки.



Обвиняемый подвозил жертву домой в рамках выполнения служебных обязанностей. В обвинительном заключении говорится, что девушка находится в учебном заведении, где работает Винер, и иногда выполняет функции его водителя. В марте прошлого года, подвозя девушку из соседнего поселка, он дотронулся до нее и угрожал убийством. В другом случае Винер потребовал, чтобы девочка пришла в живой уголок, изнасиловал ее и снял это на видео, угрожая опубликовать съемку, если она пожалуется.

