



Жираф убил годовалую девочку и искалечил ее мать

Инцидент произошел в сафари-парке недалеко от Дурбана, ЮАР, в среду, сообщает BBC.



Обеих пострадавших доставили в больницу, но врачи не смогли спасти 16-месячного ребенка.



Парк находится в 16 км от Хлухлуве в провинции Квазулу-Натал, популярной среди местных и иностранных туристов.



На своем веб-сайте ферма сообщает, что посетители могут "наслаждаться близкими встречами с животными, гуляя или катаясь на велосипеде по многочисленным тропам".



Жирафы — самые высокие млекопитающие в мире и обычно не агрессивны, если только они не защищают своих детенышей.



В 2018 году жена и сын британского ученого Сэма Уильяма были растоптаны самкой жирафа в поместье Blyde Wildlife Estate в Южной Африке. К счастью, в том инциденте врачам частной больницы в Йоханнесбурге удалось спасти пострадавших.



Двоих лечили в частной больнице в Йоханнесбурге, и они выздоровели.



