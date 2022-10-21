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Жираф убил годовалую девочку и искалечил ее мать
21.10.2022 02:34 Евгения Маркова

Жираф убил годовалую девочку и искалечил ее мать

Инцидент произошел в сафари-парке недалеко от Дурбана, ЮАР, в среду, сообщает BBC.

Обеих пострадавших доставили в больницу, но врачи не смогли спасти 16-месячного ребенка. 

Парк находится в 16 км от Хлухлуве в провинции Квазулу-Натал, популярной среди местных и иностранных туристов.

На своем веб-сайте ферма сообщает, что посетители могут "наслаждаться близкими встречами с животными, гуляя или катаясь на велосипеде по многочисленным тропам".

Жирафы — самые высокие млекопитающие в мире и обычно не агрессивны, если только они не защищают своих детенышей.

В 2018 году жена и сын британского ученого Сэма Уильяма были растоптаны самкой жирафа в поместье Blyde Wildlife Estate в Южной Африке. К счастью, в том инциденте врачам частной больницы в Йоханнесбурге удалось спасти пострадавших.

Двоих лечили в частной больнице в Йоханнесбурге, и они выздоровели.

 

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