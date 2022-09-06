Жестокое убийство в Лоде: в город направлены 300 полицейских
В Лоде будет создан штаб, в который войдут сотни полицейских и сотрудников МАГАВ.
По итогам совещания с премьер-министром Яиром Лапидом, было решено усилить силовые структуры на 300 человек после убийства матери и дочери в городе.
Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай объявил, что штаб будет создан в ближайшие недели. По его словам, расследование инцидента со стрельбой в Лоде является сегодня главным приоритетом израильской полиции.
"Мы использовали все инструменты, средства и силы, чтобы раскрыть сложное и серьезное дело", - подчеркнул он.