



Жестокое убийство в Лоде: в город направлены 300 полицейских

В Лоде будет создан штаб, в который войдут сотни полицейских и сотрудников МАГАВ.

По итогам совещания с премьер-министром Яиром Лапидом, было решено усилить силовые структуры на 300 человек после убийства матери и дочери в городе.

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай объявил, что штаб будет создан в ближайшие недели. По его словам, расследование инцидента со стрельбой в Лоде является сегодня главным приоритетом израильской полиции.

"Мы использовали все инструменты, средства и силы, чтобы раскрыть сложное и серьезное дело", - подчеркнул он.