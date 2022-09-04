Жестокое убийство трех сестер потрясло Дублин
Дублин (Ирландия) потрясло убийство несовершеннолетней девочки и двух ее младших сестер.
Об инциденте сообщает издание Sky News.
Девочка-подросток и двое ее сестер были обнаружены в доме после того, что полиция назвала "жестоким, сложным и травматичным" инцидентом. Девочек доставили в больницу, где они умерли.
С места происшествия в больницу также был доставлен подросток с травмами.
Мужчина в возрасте около 20 лет был впоследствии арестован на месте, он находится под стражей. В полиции считают, что все участники инцидента знакомы друг с другом, и офицеры не ищут никого другого в связи с инцидентом.
Место происшествия опечатано, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также должны быть проведены патологоанатомические экспертизы.