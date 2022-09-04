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Жестокое убийство трех сестер потрясло Дублин
04.09.2022 12:59 Ольга Белозерова

Жестокое убийство трех сестер потрясло Дублин

Дублин (Ирландия) потрясло убийство несовершеннолетней девочки и двух ее младших сестер.

Об инциденте сообщает издание Sky News.

Девочка-подросток и двое ее сестер были обнаружены в доме после того, что полиция назвала "жестоким, сложным и травматичным" инцидентом. Девочек доставили в больницу, где они умерли.

С места происшествия в больницу также был доставлен подросток с травмами. 

Мужчина в возрасте около 20 лет был впоследствии арестован на месте, он находится под стражей. В полиции считают, что все участники инцидента знакомы друг с другом, и офицеры не ищут никого другого в связи с инцидентом.

Место происшествия опечатано, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.  Также должны быть проведены патологоанатомические экспертизы.
 

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