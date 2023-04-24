



Жесткое видео: Такси в Тель-Авиве сбивает скутер, переезжает и прижимает к стене





В жестком видео, снятом в минувшие выходные из Тель-Авива, водитель скутера Омар Абу Халифа, житель Яффо в возрасте около 30 лет, останавливается возле такси - и начинает перепалку с водителем. В ответ на это таксист дает газ, сбивает его и прижимает к стене. В результате Омар получил травмы всех частей тела и обратился за медицинской помощью.



תיעוד מת"א: נהג מונית דורס רוכב אופנוע ש"העיר לו על נהיגה פרועה".



בסרטון שהופץ ברשתות נראה עומר אבו חליפה, שליח וולט מיפו, עוצר לשוחח עם נהג מונית - שבתגובה פונה לכיוונו ומאיץ. "הוא אמר לו 'כמעט דרסת אישה', והוא התחיל לנסוע לעברו כמו משוגע", סיפר חברו. השליח נפצע בכל חלקי גופו pic.twitter.com/BSIAs9cYH6 — אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) April 23, 2023

Рафат Джимми Турк, бывший футболист и один из знакомых Омара, сказал: "Абу Халифа - хороший парень, женат, у него несколько детей. Он никогда не дрался даже с кошкой. Человек, который ходит на работу, чтобы заработать на жизнь, и живет со своей матерью. Он никогда не попадал в неприятности и ничего никому не сделал. Он никому не причинял вреда и заботится только о своей семье".Друг водителя скутера добавил: "Он упал на спину при наезде и получил травмы в нескольких местах: на теле, в животе и в ноге. У него сломан палец". Омар увидел, что водитель такси ехал на скорости по пешеходному переходу, и сказал ему ехать медленнее. Он сказал ему: "Ты чуть не сбил женщину", - сказал свидетель. Таксист дал газу, сбив его со скутера. Один человек, находившийся там, открыл дверь такси и крикнул водителю, и тот поехал обратно. Он все еще в шоке, ему больно и он пытается переварить этот инцидент".Турк выразил уверенность в том, что “если бы за рулем такси был человек по имени Мухаммед- его пристрелили бы на месте”. По его словам, полиция прибыла к месту происшествия через час.