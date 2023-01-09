



Жесткие бои за Соледар: РФ предприняла попытку штурма

Между украинскими военными и силами РФ ведутся жесткие бои за Соледар Донецкой области.



По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, за сутки россияне 106 раз обстреляли город.



"Там происходят жестокие бои. 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Непосредственно принимаются меры для того, чтобы противник не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны", - сказал он.



По словам Череватого, в воскресенье украинским командирам были выделены дополнительные силы и средства, чтобы стабилизировать обстановку. Благодаря морозу можно будет использовать тяжелую технику, потому будут возможны контрнаступательные действия.



В свою очередь, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что заявления РФ о захвате Соледара не соответствуют действительности.



"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - отметил он.