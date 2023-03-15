



Жертвы отравления свинцом в Кении объявили голодовку

Жертвы отравления свинцом в кенийском прибрежном городе Момбаса объявили голодовку, требуя скорейшего завершения дела, которое они возбудили против правительства более трех лет назад, сообщает ВВС.



Суд постановил выплатить 3000 жителей трущоб в Момбасе компенсацию в размере 12 миллионов долларов. Но деньги так и не были выплачены, после того как правительство обжаловало решение Верховного суда.



В среду жители вышли из своих домов на главную площадь прибрежного города с плакатами и скандировали антиправительственные лозунги.



Они заявили, что будут продолжать голодовку до тех пор, пока Апелляционный суд не вынесет окончательное решение в пятницу.



Адвокаты, представляющие потерпевших, неоднократно обвиняли суд в затягивании вынесения решения без объективных причин.



Компенсация предназначалась в качестве возмещения ущерба семьям погибших в результате отравления, оказания медицинской помощи другим пострадавшим и очистки их населенного пункта, что также до сих пор не было сделано.

