



Жертву теракта на шоссе 90 похоронили в Раанане

Американец Элан Ганелес, погибший в результате теракта на шоссе 90, похоронен на кладбище Раанана.



Проститься с жертвой террора пришли более тысячи человек.



Семья Ганелеса, проживающая в штате Коннектикут, прилетела на похороны в Израиль. Со слезами его мать, Кэролайн, сказала, что ее сын "был самым умным мальчиком в мире".



Отец погибшего Эндрю также сообщил о том, что Элан, посетив Израиль сразу же влюбился в эту землю и народ.



"Именно здесь он хотел быть... Мы чувствуем, как будто у нас отобрали часть нас самих. Его так любили, и его будет так не хватать", — сказали его родители.

