



Жертва теракта в Тель-Авиве скончался от ран

Ор Ашкар, жертва теракта на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве, скончался спустя 11 дней после тяжелого ранения в перестрелке.



Рони Гамзу, директор Медицинского центра “Ихилов”, говорит: “К сожалению, тяжесть его ран была смертельной. После многодневной героической борьбы, в которой мы видели, как стальной человек боролся за свою жизнь, мы вынуждены объявить о его смерти”.



Семья Ашкара решила пожертвовать его органы, чтобы спасти жизни других людей.



32-летний Ашкар серьезно пострадал в результате теракта. Его друг Ротем Мансано, 34 года, и Майкл Осдон, 36 лет, также были ранены в результате теракта - 23-летний палестинский террорист открыл по ним огонь, когда они шли возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в центре города 9 марта.



Нападавший, Мутаз Салах аль-Хаваджа, скрылся с места происшествия, после чего был застрелен в перестрелке с полицейскими.

