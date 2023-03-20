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Жертва теракта в Тель-Авиве скончался от ран
20.03.2023 15:10 Ирина Демьянова

Жертва теракта в Тель-Авиве скончался от ран

Ор Ашкар, жертва теракта на оживленной улице Дизенгоф в Тель-Авиве, скончался спустя 11 дней после тяжелого ранения в перестрелке.

Рони Гамзу, директор Медицинского центра “Ихилов”, говорит: “К сожалению, тяжесть его ран была смертельной. После многодневной героической борьбы, в которой мы видели, как стальной человек боролся за свою жизнь, мы вынуждены объявить о его смерти”.

Семья Ашкара решила пожертвовать его органы, чтобы спасти жизни других людей.

32-летний Ашкар серьезно пострадал в результате теракта. Его друг Ротем Мансано, 34 года, и Майкл Осдон, 36 лет, также были ранены в результате теракта - 23-летний палестинский террорист открыл по ним огонь, когда они шли возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в центре города 9 марта. 

Нападавший, Мутаз Салах аль-Хаваджа, скрылся с места происшествия, после чего был застрелен в перестрелке с полицейскими.
 

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