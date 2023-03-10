



Жертва теракта в Тель-Авиве: Нельзя давать понять, что мы не намерены бороться

Майкл Осдон в четверг получил ранения средней степени тяжести в результате теракта в Тель-Авиве и был доставлен в медицинский центр “Ихилов”, где сейчас двое его друзей борются за жизнь.



По его словам, он и двое его близких друзей направлялись на свадьбу, когда террорист подбежал к ним и открыл огонь.



“Вчера в 20:40 мы ехали в Дизенгоф с севера на юг по пути на свадьбу близкого друга, и как только мы подъезжали к перекрестку, один из моих друзей сидел слева от меня и был ранен пулей cзади. После этого террорист подошел ко мне сбоку и выстрелил в меня сзади. Я повернул голову, и вместо головы пуля попала в щеку. Он выстрелил еще раз в моего третьего друга “, — поведал он.



Осдон сказал, что после того, как его друзья упали на дороге, он попытался бежать за помощью, но террорист продолжал преследовать его.



“Он выстрелил в меня еще одной пулей, но промазал. Я продолжил путь в кафе-мороженое и попросил вызвать скорую помощь, и инцидент продолжался еще полторы минуты, пока не появились силы безопасности. Они отвезли нас в больницу, и, к сожалению, двое моих друзей находятся в тяжелом состоянии. За них нужно очень усердно молиться“, — сказал Осдон.



И хотя Осдон не приехал на свадьбу своего друга, но он рад, что важное событие состоялось, несмотря на теракт .



"Мы должны идти дальше по жизни и мы не должны останавливаться. Нельзя давать кому-то понять, что мы не намерены бороться", - сказал он, призвав молиться за его друзей.





