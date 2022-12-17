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Жену внука убила пенсионерка-патологоанатом
17.12.2022 19:01 Аркадий Бочаровский

Жену внука убила пенсионерка-патологоанатом

Стали известны жуткие подробности убийства 29-летней девушки в Тульской области. Убийца работала патологоанатомом.

Злоумышленница расчленила тело своей 29-летней жертвы и спрятала её останки в разных местах. Некоторые останки женщина скормила собакам. 
Ранее Тульская служба новостей сообщала, что  жительница Богородицка, обвиняемая в убийстве 29-летней женщины, заключена под стражу.

15 декабря женщина 1956 года рождения самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, рассказав, что убила жену своего внука. Инцидент произошел в деревне Упертовка Богородицкого района.

Между родственницами вспыхнула ссора из-за взаимной неприязни, после чего 66-летняя женщина взяла нож и ударила свою жертву в живот и в сердце. 29-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.

Прибывшим на место преступления следователям злоумышленница подробно рассказала о способе и мотивах совершенного убийства.
 

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