



Женщины играют ведущую роль: протесты в Иране продолжаются 100 дней

Спустя сто дней после начала самые продолжительные антиправительственные протесты в Иране со времен Исламской революции 1979 года потрясли режим, но обошлись дорого людям.



Об этом пишет ВВС.



По данным Информационного агентства правозащитников (HRANA), более 500 протестующих, в том числе 69 детей, были убиты. Двое протестующих были казнены.



Хотя в Иране и ранее были протесты, нынешние демонстрации уникальны, поскольку в них участвуют люди из разных слоев общества, а женщины играют ведущую роль.



Кроме этого, иранские знаменитости предприняли бесповоротные шаги в поддержку протестов, что привело к их аресту или изгнанию.