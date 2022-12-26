Новости » Происшествия
Женщины играют ведущую роль: протесты в Иране продолжаются 100 дней
26.12.2022 19:02 Ольга Белозерова

Женщины играют ведущую роль: протесты в Иране продолжаются 100 дней

Спустя сто дней после начала самые продолжительные антиправительственные протесты в Иране со времен Исламской революции 1979 года потрясли режим, но обошлись дорого людям.

Об этом пишет ВВС.

По данным Информационного агентства правозащитников (HRANA), более 500 протестующих, в том числе 69 детей, были убиты. Двое протестующих были казнены. 

Хотя в Иране и ранее были протесты, нынешние демонстрации уникальны, поскольку в них участвуют люди из разных слоев общества, а женщины играют ведущую роль.

Кроме этого, иранские знаменитости предприняли бесповоротные шаги в поддержку протестов, что привело к их аресту или изгнанию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы