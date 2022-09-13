



Женщину приговорили к общественным работам за подкуп Давида Битана

Центральный районный суд Лода приговорил женщину Лихи Сунак-Куперли к семи с половиной месяцам общественных работ за подкуп депутата от "Ликуда" Давида Битана в 2014 году.



Об этом сообщает Times of Israel.



Обвиняемая совершила подкуп Битана, когда он работал заместителем мэра города Ришон ле-Цион, от имени сети супермаркетов Hatzi Hinam.



Сунак-Куперли, которая управляла недвижимостью сети супермаркетов Hatzi Hinam, была осуждена за то, что передала члену Кнессета Битану в общей сложности 40 000 шекелей через посредника в обмен на его помощь в выделении общественных парковок для использования супермаркетом и предоставлении компании налоговых льгот.



В дополнение к общественным работам, Сунак-Куперли была оштрафована на 30 000 шекелей, ей также было приказано выплатить конфискацию в размере 40 000 шекелей.



Сеть Hatzi Hinam также оштрафовали на 150 000 шекелей по тому же обвинению в рамках сделки о признании вины.