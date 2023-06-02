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Женщину арестовали за попытку провезти змей через аэропорт
02.06.2023 09:30 Ирина Демьянова

Женщину арестовали за попытку провезти змей через аэропорт

Женщина была арестована после попытки контрабанды анаконд и около 70 других рептилий через аэропорт Бен-Гурион на этой неделе.

Полицейское подразделение 747 в районе аэропорта Бен-Гурион арестовало жительницу Рамат-Гана после получения конкретной информации о ней, собранной пограничной полицией.

Контрабанда змей - постоянная проблема в аэропорту Бен-Гурион.

В августе трое молодых людей были пойманы с рептилиями, змеями и черепахами в багаже после того, как они приземлились в аэропорту Бен-Гурион рейсом из Нидерландов.
 

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