



Женщине, зарезавшей банковскую служащую в Кармиэле дали 23 года

Окружной суд Хайфы сегодня , 24 декабря, приговорил 32-летнюю Дину Злотник, инженера из Кармиэля, к 23 годам тюремного заключения за умышленное убийство банковской служащей из города Шошаны Манширов в 2020 году.



Судьи также постановили, что Злотник выплатит компенсацию семье Манширов в размере 150 000 шекелей.



Согласно обвинительному заключению, Злотник пришла в гости к своей подруге Манширов которая проживала одна. Они пили пиво, разговаривали, звонили разным людям и переписывались с ними, среди прочего они разговаривали и переписывались с несколькими мужчинами.



Манширов подозревала свою подругу в том, что она заинтересована в отношениях с одним из мужчин, который ранее был партнером Манширов. Они несколько раз спорили по этому поводу, а затем Злотник, согласно обвинительному заключению, решила убить подругу.



Она взяла нож, находившийся в квартире, и атаковала Манширов, нанося удары по голове, лицу и рукам, десятки раз ударяя ножом по лицу, шее, ладоням и бедру - пока та не умерла.



Среди прочего, она нанесла Манширов не менее 20 глубоких колотых ран на лице, три из колотых ран на щеке, проникающих в ротовую полость, и одну из колотых ран на носу, проникающую в хрящ. Кроме того, было нанесено не менее семи ножевых ранений в подбородок, одно из которых привело к рассечению трахеи. Также ей было нанесено не менее 21 резаной раны на ладонях и передней части бедра, на теле были обнаружены обширные подкожные кровоизлияния на лице, шее, руках, груди и ладонях. У нее также было кровотечение кожи головы.