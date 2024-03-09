



Женщине предъявлено обвинение в смерти дочери, которая умерла 12 лет назад

Женщине из Квинсленда предъявлено обвинение в убийстве спустя более десяти лет после смерти ее младенца.



Трехмесячная девочка была обнаружена парамедиками в доме к юго-востоку от Брисбена 2 сентября 2011 года и умерла через четыре дня.



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"Ребенок был доставлен в больницу Редленд-Бэй, а затем в детскую больницу Мэтр, где она умерла 6 сентября 2011 года", - говорится в заявлении полиции Квинсленда.



В то время как смерть ребенка была расследована, не было найдено никаких доказательств насильственной смерти, и статус расследования остался неопределенным.



После "новой и достоверной информации", полученной полицией от местного источника в январе 2024 года, расследование смерти девочки было возобновлено.



В связи с новыми сведениями началась специальная операция, в которой приняли участие детективы из службы защиты детей.



В пятницу, 8 марта они арестовали мать малышки, 29-летнюю женщину, в пригороде Логана, городе Кингстон, и предъявили ей обвинение в убийстве.



"Ей было отказано в освобождении под залог, и она должна предстать перед судом Брисбена сегодня, 9 марта", - говорится в сообщении полиции Квинсленда.



На момент убийства, совершенного 12 лет назад, женщине было 17 лет.



Детективам предстоит решить, можно ли судить женщину как несовершеннолетнюю.

