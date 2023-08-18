



Женщина в ужасе обнаружила, что незнакомец месяцами жил под ее полом

В Калифорнии женщина обнаружила, что совершенно незнакомый человек тайно живет в ее доме под полом в течение нескольких месяцев.



По словам Эшли Гуардино, она услышала странный шум и подумала, что кто-то находится у нее на крыше. Она решила провести расследование.



В своем видео, которое всего за несколько дней набрало более шести миллионов просмотров, она рассказала:



"Я стою у входной двери, выглядываю и вижу, как шевелится трава. Рука высовывается из отверстия и ощупывает".



Она повернула камеру, чтобы показать открытую дыру возле ее входной двери, а затем переместилась в сторону своего дома, чтобы показать, как подозреваемый попал под пол, пишет Mirror.



"Целый мужчина, живущий здесь месяцами. Живет под домом. Ты знаешь, как жутко видеть, как рука высовывается… ощупывает сторону дома?", - комментирует увиденное женщина.



Затем на видео видно, как полицейский разговаривает с мужчиной возле дома Эшли. После два офицера с оружием наготове просят мужчину выбраться из отверстия под домом.



В конце-концов мужчину арестовали. По словам Эшли, незнакомец был "под кайфом".