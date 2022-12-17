



Женщина в Иерусалиме была ранена - после окончания демонстрации харедим





Мирель Джаловски, 40 лет, была тяжело ранена в четверг 15 декабря во время демонстрации в Иерусалиме .



Как стало известно порталу Кикар Ха Шабат, в ходе полицейского расследования выяснилось, что женщина была ранена молодыми людьми, после того как демонстранты уже ушли в другое место. Личности подозреваемых пока не известны полиции





Несколько сотен экстремистов провели в четверг демонстрацию на улице Йехезкель в Иерусалиме в знак протеста против ареста подозреваемого в поджоге магазина сотовых телефонов.



Во время демонстрации на расстоянии около 200 метров от центра демонстрации, Мирель Джаловски была придавлена большим металлическим баком для мусора.



Первоначальные детали расследования показывают, что несколько молодых людей пришли на это место, в то время как демонстрации там уже не было, и пытались перекрыть дорогу мусорным баком.



Во время буйства они отпустили бак - и он наехал на Мирель Джаловски, придавив ее к стене.



Парни, которые сорвали с места мусорный бак, увидели, что женщина придавлена и упала, и бежали с места происшествия.



Известие о женщине и ее тяжелых травмах поступило в полицию через несколько часов после происшествия - и сейчас продолжается расследование инцидент, и поиск улик, в надежде установления личностей подозреваемых, которые до сих пор не были известны.