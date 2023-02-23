



Женщина упала с шестого этажа и пошла дальше

В Казани 42-летняя женщина упала с шестого этажа и осталась жива. Желая выбраться из запертой квартиры, дама, проживающая по улице Вагапова, решила спуститься на улицу нетрадиционным способом. Женщина упала в сугроб перед домом.



Свидетелями падения стали проходившие мимо дети и дворник. Мужчина поспешил помочь даме: поднял ее из сугроба и запустил в подъезд. По словам женщины, в медицинской помощи она не нуждалась. Единственным ее желанием было поскорее попасть обратно в квартиру.



🇷🇺❄️Удивительная история из Казани, где местная жительница выпала из окна 6-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего на глазах у проходивших мимо школьников попросила дворника помочь ей отряхнуться и как ни в чем не бывало пошла домой.🙏🏻



Отдельное Спасибо русским сугробам.😁 pic.twitter.com/wKj5G23ZsX — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) February 23, 2023

Таким необычным случаем заинтересовались не только местные жители, но и травматологи. Несмотря на то, что женщина упала с 6 этажа, врачи могут найти объяснение, почему она не получила телесных травм.«Возможно, внизу был большой сугроб, который смягчил падение и уберег ее от больших травм. Возможно, даже от летального исхода. Если мы посмотрим на механизм падения, сначала удар на себя принимают стопы, а потом она падает на ягодичную область», - отметил врач-травматолог Альберт Музафаров.