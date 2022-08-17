



Женщина, угрожавшая Беннету, отпущена под домашний арест

Женщина, которая была арестована и обвинена в мае в том, что отправила тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету и его семье письма с угрозами и пулями, была отпущена под домашний арест.



Об этом сообщает Times of Israel.



Илана Спорта Ханиа, 65-летняя медсестра на пенсии из Ашкелона отправила семье Беннета два письма с угрозами. Ее обвинили в вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.



По условиям домашнего ареста женщина должна носить электронный браслет на ноге. Также ей запрещено пользоваться смартфоном и интернетом.