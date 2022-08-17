Новости » Происшествия
Женщина, угрожавшая Беннету, отпущена под домашний арест
17.08.2022 17:11 Ольга Белозерова

Женщина, угрожавшая Беннету, отпущена под домашний арест

Женщина, которая была арестована и обвинена в мае в том, что отправила тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету и его семье письма с угрозами и пулями, была отпущена под домашний арест.

Об этом сообщает Times of Israel.

Илана Спорта Ханиа, 65-летняя медсестра на пенсии из Ашкелона отправила семье Беннета два письма с угрозами. Ее обвинили в вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

По условиям домашнего ареста женщина должна носить электронный браслет на ноге. Также ей запрещено пользоваться смартфоном и интернетом. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы