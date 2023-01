Женщина пыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН

53-летняя женщина пыталась въехать на закрытую территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке утром 1 января.



Как сообщает New York Post, территория была закрыта в связи с праздниками. Женщина пыталась протаранить ворота, но ей это не удалось.



В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что у женщины не было никакого умысла, у нее был "психиатрический эпизод".





Woman having 'psychiatric episode' pulls up to UN gates, refuses to leave car: NYPD https://t.co/BxldAjhJ69 pic.twitter.com/ktUd4d7DNN