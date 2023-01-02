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Женщина пыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН
02.01.2023 13:28 Ольга Белозерова

Женщина пыталась протаранить ворота штаб-квартиры ООН

53-летняя женщина пыталась въехать на закрытую территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке утром 1 января.

Как сообщает New York Post, территория была закрыта в связи с праздниками. Женщина пыталась протаранить ворота, но ей это не удалось.

В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что у женщины не было никакого умысла, у нее был "психиатрический эпизод". 

 

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