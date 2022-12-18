



Женщина, похищенная в младенчестве более 50 лет назад, воссоединилась с семьей

Девочку похитили в Форт-Уэрте в 1971 году, сообщает The Guardian. Близкие сообщили о ее исчезновении в полицию и никогда не забывали о ней, даже устраивая вечеринки по случаю ее дня рождения.



Недавно они создали страницу в Facebook под названием “В поисках Мелиссы Хайсмит” и получили анонимное сообщение о том, что женщина находится в Чарльстоне, Южная Каролина – за 1700 километров от места похищения.



При помощи результатов теста ДНК и благодаря родимому пятну удалось подтвердить, что речь, действительно, идет об их дочери, похищенной 51 год назад.

На днях в семейной церкви в Форт-Уэрте, Мелисса воссоединилась со своей матерью, отцом и двумя из четырех братьев и сестер.



“Я не могла перестать плакать”, – говорится в заявлении сестры Виктории Гарнер. “Наша семья пострадала от рук людей, которые плохо справились с этим делом, – говорит вторая сестра Шэрон. “Мы прямо сейчас хотим приветствовать Мелиссу в семье и наверстать 50 лет потерянного времени”.



Шэрон Хайсмит отметила, что особенно благодарна матери, которая, помимо чувства вины после исчезновения Мелиссы, столкнулась с обвинениями в том, что она, возможно, убила свою дочь и скрыла улики.

