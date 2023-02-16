



Женщина, погибшая на станции Савидор - репатриантка из Украины



Женщина, погибшая утром 16 февраля на станции Савидор в Тель-Авиве, - 42-летнаяя Александра Котяхин из Акко. У нее остались мать, 20-летний брат, который служит солдатом в ВВС, и 18-летняя дочь, которая живет в Украине со своей тетей.



Котяхин репатриировалась в Израиль около 16 лет назад из города Запорожье на юго-востоке Украины. Много лет она жила в Рамат-Гане и работала охранником в офисной башне. Около года назад она переехала жить к своей матери в Акко, когда 64-летняя мать заболела. Женщина ухаживала за ней и в то же время работала помощницей по уходу за престарелыми. "Она была для меня самой близкой на свете", - рыдала мать Надя, рассказывая сегодня утром Walla! О тяжелой утрате: "Она всегда и во всем заботилась обо мне. Даже когда она жила в центре, она приходила каждую неделю, часто звонила и спрашивала, что мне нужно".



Мать говорит: “Я сказал ей, что она не должна ехать. В последние две недели она почувствовала боль в мышцах, слабость и головокружение. Я отправила ее в поликлинику, чтобы ее проверили, потому что я уже беспокоилась. Вчера она сдала анализ крови. Она сказала, что вернется пораньше, потому что еще хотела прибраться в доме. Она пошла помогать пожилым людям, а в итоге погибла".