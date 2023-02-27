



Больница Сорока: Женщина подала в суд после того, как ей по ошибке удалили грудь

Предполагаемая путаница в медицинском центре "Сорока" могла привести к тому, что женщине сделали ненужную мастэктомию, сообщил Israel Hayom.



Операция, проведенная в июне 2022 года, была проведена на левой груди женщины на основании результатов гистологического исследования, проведенного другой пациентке.



После того, как медперсонал понял, что была допущена ошибка, они сказали женщине, перенесшей ошибочную операцию, что это произошло впервые в больнице. Но оказалось, что подобный инцидент мог произойти и в 2008 году.



Israel Hayom провел собственное расследование и заявляет, что министерство здравоохранения уже расследовало подобную ошибку после того, как получило жалобу от адвоката женщины в 2008 году. Адвокат попросил сформировать комиссию по расследованию, чтобы "предотвратить подобные инциденты в будущем и определить, как была допущена такая серьезная ошибка".



Мейрав Баи-Хен, ставшая возможно жертвой врачебной ошибки в прошлом году, недавно подала иск о злоупотреблении служебным положением против руководства больницы, требуя возмещения ущерба. 11 апреля 2022 года Бэт Хен, мать троих детей, прошла маммографию вместе с ультразвуковым исследованием груди, которое показало возможное онкологическое новообразование.



Через три дня в больнице из ее груди было взято шесть образцов для биопсии, и 26-го числа ей сказали, что на основании гистологических результатов этих образцов у нее злокачественная форма рака и требуется срочное хирургическое вмешательство, которое приведет к в почти полной мастэктомии ее левой груди.



Через две недели, когда была проанализирована ткань из того, что было удалено, ей позвонил хирург и якобы сказал, что существует "несоответствие между первой биопсией, показывающей злокачественный рак, и биопсией из удаленной ткани, которая, по-видимому, не имеет никаких признаков раковых клеток". Далее врач якобы сказал, что "у вас все равно рак, поэтому в любом случае вам следует продолжать облучение".



После того, как пациентка заподозрила, что что-то не так, она настояла на сравнении образцов предварительной биопсии и полученных после операции. В конечном итоге оказалось, что образцы ткани, на основании которых женщине поставили диагноз, принадлежат другой пациентке.



Исраэль Хайом попросил Медицинский центр "Сорока" и Больничную кассу "Клалит" прокомментировать два предполагаемых случая ошибочных операций, чтобы узнать, были ли извлечены уроки. Однако оба выступили лишь со следующим заявлением: "Иск получен, в настоящее время мы его изучаем и ответим так, как это допустимо в судебном порядке, о происшествии сообщили в Минздрав".

