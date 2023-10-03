



Женщина подала в суд на Disney после "разрыва влагалища" на водной горке

Эмма МакГиннесс, которой сейчас 33 года, утверждает в своем иске, что водная горка Disney's Humunga Kowabunga небезопасна, и требует возмещения ущерба.



Как сообщает газета Mirror, несчастный случай произошел в 2019 году, когда женщину пришлось госпитализировать "для лечения гинекологических травм".



Известно, что МакГиннесс праздновала свой день рождения в "Диснейленде" Флориды, но поездка с крутой водной горки испортила праздник.



Развив скорость около 40 миль в час, женщина упала в воду, а ее цельный купальник впился ей между ног. МакГиннесс почувствовала резкую боль, а когда вышла из бассейна, у нее началось сильное кровотечение.



В иске говорится, что в конечном итоге женщина получила "серьезные и необратимые телесные повреждения, включая серьезные рваные раны влагалища, из-за которых кишечник истца выступал через брюшную стенку, а также повреждения ее внутренних органов". Пострадавшую срочно госпитализировали, и теперь она намерена отсудить у "Диснейленда" $50 тысяч в качестве компенсации.