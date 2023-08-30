



Женщина-офицер ЦАХАЛа погибла в автокатастрофе

Офицер компьютерного центра информационных технологий ЦАХАЛа (Мамрам) Эфрат Шрем Зрихан погибла в автокатастрофе.



В понедельник, 28 августа, она попала в аварию на шоссе №6 по пути на свою базу.



Еще один мужчина получил легкие травмы. Эфрат экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. 30 августа стало известно о том, что 34-летняя женщина скончалась.



"Эфрат была выдающимся офицером, у нее остались родители, две сестры, муж и двухлетний ребенок", — сказано в сообщении.



Справка: "Мамрам" — это отдел ЦАХАЛа, который относится к технологическому подразделению Армии обороны Израиля.

