Женщина-офицер ЦАХАЛа погибла в автокатастрофе
Офицер компьютерного центра информационных технологий ЦАХАЛа (Мамрам) Эфрат Шрем Зрихан погибла в автокатастрофе.
В понедельник, 28 августа, она попала в аварию на шоссе №6 по пути на свою базу.
Еще один мужчина получил легкие травмы. Эфрат экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. 30 августа стало известно о том, что 34-летняя женщина скончалась.
"Эфрат была выдающимся офицером, у нее остались родители, две сестры, муж и двухлетний ребенок", — сказано в сообщении.
Справка: "Мамрам" — это отдел ЦАХАЛа, который относится к технологическому подразделению Армии обороны Израиля.
צה"ל הודיע על פטירתה של רס"ן אפרת שרם זריהן ז"ל, ראש תחום סייבר בממר"ם, שנהרגה בתאונת דרכים שלשום בדרכה לבסיס. הותירה אחריה הורים, שתי אחיות, בעל וילד בן שנתיים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/UNe1Jfib0w— גלצ (@GLZRadio) August 30, 2023