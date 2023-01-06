



Женщина обвинила приемного сына в изнасиловании двух дочерей

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением на приемного сына, которого она обвинила в домогательствах двух дочерей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.



Женщина рассказала, что приемный сын растлевал дочерей около 10 лет назад, когда семья проживала на территории Тверской области.



Сейчас юноше 24 года, дочерям заявительницы 16 и 19 лет соответственно. Полицейские начали поиски подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.