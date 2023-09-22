



Женщина чудом спаслась после 90-минутной схватки с крокодилом

В Индонезии матери двоих детей чудом удалось выжить после 90-минутной схватки с крокодилом.



Хищник напал на женщину, когда та набирала воду в водоеме в округе Кетапанг.



Крокодил схватил жертву за ногу и потащил в воду. Женщина долго боролась, прежде чем ее крики услышали коллеги с плантации, где собирают пальмовое масло. Индонезийка отчаянно боролась за жизнь, пока люди пытались отпугнуть хищника.



"Я не могла вырваться. Потом я почувствовала слабость. Я уже думала, что умру, потому что начала уходить под воду", - вспомнила о пережитом ужасе женщина.



В конечном итоге, рептилия отпустила жертву. Женщину доставили в больницу с глубокими ранами на руке и ноге.