



Жене блогера-сыроеда дали два года за то, что заморила сына голодом

Суд поставил точку в истории со смертью ребенка блогера-сыроеда Максима Лютого и его жены Оксаны Мироновой. Молодую мать признали виновной в гибели мальчика от голода. Ее приговорили к двум годам исправительных работ, а еще 15% заработка она будет отдавать государству в качестве штрафа.

Сам блогер пока в этой истории был только свидетелем, но к нему у следствия много других вопросов, так что на свободе Максим Лютый окажется не скоро.



Эта страшная история произошла в феврале 2023 года. В Краснодарском крае родители привезли в больницу малыша. Ребенок был сильно истощен и страдал от запущенной простуды. Но никакой помощи ему родители не оказывали. Более того, они не кормили малыша. А все потому, что блогер-сыроед Максим Лютый считал, что растит “совершенного человека” и мальчика будет питать солнечная энергия. А еще он обливал малыша холодной водой, чтобы закалить его организм.



Материнское молоко, по мнению родителя, ему было совсем не нужно. Так что мать только изредка могла дать сыну грудь. Но молока у нее почти не было – Оксана тоже плохо питалась. Позже соседи рассказали, что подкармливали беременную женщину, потому что Оксану было “откровенно жаль”.



Родные девушки тоже пытались ей помогать, присылали деньги на продукты, но в магазин и на рынок она бегала тайком от мужа. Лютый настаивал, чтобы жена тоже разделяла принципы сыроедения. На своей теории он был буквально помешан и учил других людей, как достигнуть очищения.



“Я ей говорила, что если родишь дома, считай, одна нога в гробу”, – плачет Галина Михайловна, мать Оксаны.



Но знакомство с блогером сильно изменило ее, “она словно попала в секту”. Отдалилась от родных и говорила по телефону с ними, только когда муж уходил на тренинги.



“Оксана пыталась втихаря кормить малыша грудью! Но она жутко боялась Максима. Она была очень закрытой, многое скрывала от нас, жила полностью под его влиянием”, – рассказывали родные молодой женщины.



Все это не снимает с нее вины, по решению суда, в итоге именно Миронова получила наказание за смерть сына.



Что касается Лютого, то его дело выделили в отдельное производство (обвинили в истязаниях младенца) и отправили в СИЗО №2 города Армавира. Сначала он наотрез отказывался от еды и не признавал своей вины, но спустя почти полгода в заключении, он, по словам других арестантов, тайком ест мясо и макароны с тушенкой, а окружающих все еще пытается убедить, что придерживаются традиций сыроедения.