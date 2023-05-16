



Жена Шредера потеряла работу после визита в российское посольство на приём 9 мая

На прошлой неделе Соен Шредер-Ким вместе со своим мужем Герхардом Шредером приняла участие в праздновании в посольстве России в Берлине. Это вызвало ожесточенную критику по всей стране, пишет Bild.



Жена бывшего канцлера работала в компании Северный Рейн-Вестфалия в качестве представителя в Южной Корее. Со Ен Ким-Шредер потеряла работу после визита в российское посольство на приём 9 мая



"Трудовые отношения между Со Ен Ким-Шредер и компанией NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", — заявила министр экономики земли Северная Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур.



Жену экс-канцлера ФРГ уже неоднократно предупреждали, что она не может высказываться на политические темы, особенно о развязанной Россией войне в Украине.