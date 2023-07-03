



Жена погибшего на "Титане" рассказала, как команда провела последние мгновения

Кристин Давуд, жена британского пакистанца Шахзады Давуд и мать Сулемана Давуда, рассказала, что пассажиры слушали свою любимую музыку, спускаясь в океан в кромешной тьме. Об этом пишет Independent.



По ее словам, экипажу было приказано надеть теплые носки и шапки из-за резкого похолодания. Им также предложили составить список воспроизведения своих любимых песен, чтобы проигрывать их через Bluetooth во время спуска.



Согласно подробному отчету NYT, опубликованному в воскресенье, 2 июля, большая часть погружений “Титана” на глубину более 3,5 км не заканчивалась просмотром самого известного в мире затонувшего корабля. The Times сообщила, что было отменено больше миссий, чем выполнено.



После взрыва подлодки, в результате которого погибли все пять пассажиров, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша, несколько человек поделились проблемами, с которыми они столкнулись во время погружений на "Титане".