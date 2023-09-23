



Жена накормила мужа отравленным супом и растворила его тело в кислоте

В районе Басатин округа Али ливанская женщина соблазнила своего мужа съесть отравленный суп, в результате чего он умер в считанные минуты. Два сообщника помогли перенести его тело в лес, где облили его кислотой, прежде чем закопать.



Власти Ливана подтвердили это ужасное преступление, сообщив, что 26 августа 60-летний мужчина сообщил об исчезновении своего младшего сына, который покинул их дом в Басатине 20 августа. Жену вызвали на допрос, где она первоначально заявила, что “незнакомец увез ее мужа этой ночью в неизвестное место”, предположив, что он мог уехать в Сирию.



Подозрения у следователей возникли, когда телефон пропавшего был обнаружен в районе Басатина, что противоречило показаниям жены. Столкнувшись с доказательствами своей внебрачной связи с сирийцем, она призналась в романе и рассказала о подозрениях мужа в этом, что побудило ее прибегнуть к убийству.



Подозреваемая взяла на себя единоличную ответственность за преступление, а любовник, по ее словам, лишь помог перевезти тело жертвы для захоронения. Тем временем любовник сбежал в Сирию, и власти активно работают над его задержанием. Женщина остается под стражей до завершения судебного разбирательства.