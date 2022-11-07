



Жена мэра Кармиэля подозревается в шантаже и угрозах

Сюзи Конински, жена мэра Кармиэля, находится под следствием за шантаж местного бизнесмена угрозами с целью отговорить его от участия в местных выборах, где он станет оппонентом и соперником ее мужа, сообщили в понедельник израильские СМИ.



Конински подозревается в найме частного детектива для получения компрометирующих фотографий бизнесмена, планирующего баллотироваться на пост мэра Кармиэля. Эти фотографии подозреваемая использовала для угроз и шантажа.



На компрометирующих фото бизнесмен запечатлен сидящим в заграничном казино, обнимающимся и целующимся с женщинами. После демонстрации фотографий оппоненту своего мужа Конински пригрозила, что, если он не прекратит свою деятельность и участие в местной политике и не снимет свою кандидатуру на пост мэра, она пришлет фотографии его жене.



Позже, по данным полиции, угроза действительно была реализована, а фотографии также были отправлены депутату Кнессета Эли Коэну ("Ликуд"), с которым бизнесмен поддерживает тесные отношения.



Конински была задержана для допроса вместе с тремя другими подозреваемыми две недели назад отделом по расследованию мошенничества Лахав 422. Среди подозреваемых - два старших офицера полиции в отставке.

