



Железнодорожная трагедия в Греции: глава минтранса подал в отставку

Министр транспорта Греции объявил о своей отставке в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей прошлой ночью.



Об этом сообщает Reuters.



Напомним, что в результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере 36 человек. Произошло столкновение пассажирского поезда с товарным составом.



В результате крушения и последовавшего за ним пожара пострадали десятки человек. Ожидается, что число жертв катастрофы продолжит расти.



Отвечающий за сигнализацию начальник местной станции, где произошла авария, был арестован и обвинен в массовых смертях по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений. 59-летний мужчина отрицает свою причастность к аварии, объясняя ее возможной технической неисправностью.



