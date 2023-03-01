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Железнодорожная трагедия в Греции: глава минтранса подал в отставку
01.03.2023 16:53 Алина Груднева

Железнодорожная трагедия в Греции: глава минтранса подал в отставку

Министр транспорта Греции объявил о своей отставке в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей прошлой ночью.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что в результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере 36 человек. Произошло столкновение пассажирского поезда с товарным составом.

В результате крушения и последовавшего за ним пожара пострадали десятки человек. Ожидается, что число жертв катастрофы продолжит расти.

Отвечающий за сигнализацию начальник местной станции, где произошла авария, был арестован и обвинен в массовых смертях по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений. 59-летний мужчина отрицает свою причастность к аварии, объясняя ее возможной технической неисправностью.

 

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