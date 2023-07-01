



Ждут "вагнеровцев": на Крымском мосту разрастается огромная пробка

Со стороны российского Краснодарского края на въезде на Крымский мост разрастается пробка.



По предварительным данным, ее длина перевалила уже за девять километров.



Такое скопление машин на въезде объясняется тщательными проверками автомобилей, которые осуществляют сотрудники ФСБ.



"Очевидно, что в Крыму ожидают диверсантов, которые должны заехать со стороны России. А кто сейчас самый страшный диверсант там? - Правильно, мятежники ЧВК "Вагнера", - пояснил председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.



Он предположил, что ФСБшникам могла поступить информация о том, что наемники Евгения Пригожина готовятся завести в Крым взрывчатку и боеприпасы.

