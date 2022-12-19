



Жаркий декабрь. Когда в Израиле наступит зима

Когда наступит зима? Половина декабря уже прошла, и до сих пор в Израиле не было зафиксировано ни одного полного дождливого дня. Декабрь присоединяется к последним осенним месяцам, в которые было очень мало осадков и много солнечных дней, что не характерно для этого времени года. В дни, когда на Европу обрушивается волна холода и в разные страны завалены снегом, Израилю достаются лишь небольшие дожди.



Очень трудно сказать, когда зима придет в Израиль. На данный момент ожидается, что в среду и четверг в наш регион придет небольшая дождевая система. Сначала казалось, что она завершит летние дни большим количеством осадков, но день ото дня прогнозы становятся все менее значительными.



Согласно картам, по состоянию на сегодня следующая система дождей - северная. Ожидается, что осадки выпадут в основном на море, но временами мы можем почувствовать локальные дожди в северном регионе и на прибрежной равнине. Если посмотреть на долгосрочные модели погоды, которые также не являются окончательными, то можно ожидать еще один серьезный дождь только к концу месяца.



Большинство погодных систем в Израиле формируются в районе Средиземного моря, потому что оно препятствует образованию зоны низкого давления: в Средиземном море всегда есть разница температур моря и разница температур воздуха в высших слоях атмосферы.





В последние дни в Европе ощущается похолодание, и в разных странах наблюдаются снегопады. Это значит, что в Европе “низкая впадина” - холодный воздух и зимняя погода. В Израиле, напротив, мы видим “высокий прилив”, который, естественно, означает более теплую погоду. Когда в Израиле будет волна низкого давления, мы увидим волну высокого давления в Европе.





Этот период, судя по всему, характеризуется тем, что системы низкого давления "застревают" в Европе. Системы низкого давления, как на земле, так и в верхних слоях атмосферы, не могут добраться до Израиля - возникает ситуация блокировки. Это означает, что тот же уровень давления остается на земле и блокирует системы низкого давления и они не достигают Израиля. Именно это и препятствует, в конечном итоге, приходу зимы.



Несмотря на опасения, декабрь, в котором нет дождя, - ситуация, которая случается примерно раз в десятилетие. По данным метеорологической службы, декабрь в 2017 году также был сухим, а до этого - как минимум раз в десятилетие. В 1950-1960 годах было три сухих декабря подряд. Если декабрь 2022 года продолжит ту же тенденцию, с небольшими и редкими дождями, это не будет беспрецедентным событием.

