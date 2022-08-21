



Жара в Португалии: введен режим повышенной готовности

Жители Португалии получили на свои мобильные телефоны текстовые сообщения с предупреждением о чрезвычайном риске лесных пожаров, поскольку страна готовится уже к третьей волне жары.



Как сообщает ВВС, в Португалии был введен режим повышенной готовности. Ожидается, что в ближайшие дни температура достигнет 38°C, также вероятен сильный ветер.



В сообщениях предупредили жителей сельской местности, чтобы они не разжигали пожары. Правительство также ограничило доступ в леса и запретило использование машин, чтобы избежать искр.



Режим повышенной готовности вступил в силу в полночь воскресенья и продлится до вторника.