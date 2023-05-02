



Жара, туман и песчаные бури: прогноз погоды



В ближайшие дни температура воздуха в Израиле значительно повысится, будет жарче, чем обычно для этого сезона, а в четверг установится пасмурная погода, которая также будет сопровождаться жарким сухим ветром - шаравом и песчаными бурями. Ближе к началу Шаббата шарав пройдет, и произойдет изменение погоды.



Приближается лето, и погода начинает устанавливаться соответствующая. В ближайшие дни температура воздуха значительно повысится, станет жарко и влажно. В прибрежной полосе температура может достигать 38 градусов, а в горах - около 35. В пятницу днем жара спадет, наступит значительное похолодание и подуют сильные ветры.



Сегодня , 2 мая, будет ясно и немного теплее, температура близка к средней, во второй половине дня на побережье будут дуть сильные северные ветры. Завтра (среда) температура продолжит повышаться и станет нормальной для этого сезона, во второй половине дня на побережье будут дуть сильные северные ветры.



В четверг произойдет значительное повышение температуры, и будет жарче, ожидается шарав, в большинстве районов страны будут дуть сильные ветры. В пятницу продолжится дождь, усилится ветер, в большинстве районов страны - шарав, на юге страны - песчаные бури.



В субботу произойдет значительное понижение температуры, и она будет несколько ниже обычной для этого сезона, подуют сильные ветры, сохранится вероятность тумана.

