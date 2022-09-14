



Женщина, сбившая 4 пешеходов на Кикар Медина: нажала на газ вместо тормоза



В израильской прессе опубликованы показания женщины, сбившей четырех пешеходов и въехавшей в магазина на Кикар Медина в Тель-Авиве.



В результате ДТП погибла молодая девушка. Три человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести.



Водитель машины утверждает, что нажала на газ вместо тормоза и потеряла контроль над автомобилем.



60-летняя женщина говорит: "Я не знаю, что со мной произошло. Я чувствую себя ужасно. Я случайно нажала на газ вместо тормоза, я запуталась, со мной покончено”.

