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Женщина, сбившая 4 пешеходов на Кикар Медина: нажала на газ вместо тормоза
14.09.2022 08:02 Аркадий Бочаровский

Женщина, сбившая 4 пешеходов на Кикар Медина: нажала на газ вместо тормоза


В израильской прессе опубликованы показания женщины, сбившей четырех пешеходов и въехавшей в магазина на Кикар Медина в Тель-Авиве.

В результате ДТП погибла молодая девушка. Три человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести.

Водитель машины утверждает, что нажала на газ вместо тормоза и потеряла контроль над  автомобилем.

60-летняя женщина говорит: "Я не знаю, что со мной произошло. Я чувствую себя ужасно. Я случайно нажала на газ вместо тормоза, я запуталась, со мной покончено”.
 

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