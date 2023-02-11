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Землетрясения в Турции и Сирии: разрыв земли показали со спутника
11.02.2023 08:29 Алина Груднева

Землетрясения в Турции и Сирии: разрыв земли показали со спутника

В результате всколыхнувших на этой неделе Турцию и Сирию землетрясений возросло число жертв.

Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в Турции сообщает, что найдены тела уже 20 665 жертв. Ранения получили свыше 80 тысяч человек.

Из пострадавших от землетрясения районов на юге Турции эвакуировано около 93 тысячи человек. С момента первого толчка произошел 1891 афтершок. Более 166 тысяч человек работают в рамках поисково-спасательных работ.

В свою очередь, в Сирии погибли в результате землетрясения 1387 человек. Ранения получили 2326.

Между тем, в сети показали кадры со спутника Maxar, который зафиксировал "разрыв" земли со смещением в несколько сотен метров.

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