



Землетрясения в Турции и Сирии: разрыв земли показали со спутника

В результате всколыхнувших на этой неделе Турцию и Сирию землетрясений возросло число жертв.



Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в Турции сообщает, что найдены тела уже 20 665 жертв. Ранения получили свыше 80 тысяч человек.



Из пострадавших от землетрясения районов на юге Турции эвакуировано около 93 тысячи человек. С момента первого толчка произошел 1891 афтершок. Более 166 тысяч человек работают в рамках поисково-спасательных работ.



В свою очередь, в Сирии погибли в результате землетрясения 1387 человек. Ранения получили 2326.



Между тем, в сети показали кадры со спутника Maxar, который зафиксировал "разрыв" земли со смещением в несколько сотен метров.

