



Землетрясения в Турции и Сирии: погибло уже более 15 000 человек

Спасатели продолжают извлекать выживших из замерзающих завалов. А президент Турции отвергает растущую критику в адрес властей в связи с сильными землетрясениями, произошедшими в понедельник. Во время своего первого визита в наиболее пострадавший от катастрофы регион Реджеп Эрдоган признал, что на начальном этапе возникли проблемы с ответными мерами Турции, но подчеркнул, что сейчас все действует хорошо.



"Конечно, есть недостатки. Обстоятельства очевидны. Невозможно быть готовым к подобной катастрофе", - сказал Эрдоган во время посещения Хатая, южной провинции, где зарегистрировано наибольшее число погибших в стране.



Многие турки жаловались на отсутствие оборудования и помощи, чтобы иметь возможность спасать своих близких. Но Эрдоган осудил растущую критику спасательных работ. "Сейчас время единства, солидарности. Я не выношу людей, проводящих негативные кампании в политических интересах", - сказал президент, которому в мае предстоят выборы.



Официально подтверждено гибель 12 391 человека в Турции. По данным сирийских властей число погибших достигло 2 992 человек, в результате чего общее число жертв - 15 383 человек. Эксперты прогнозируют, что число погибших в обеих странах еще возрастет, возможно, более чем вдвое.



Эрдоган, опасаясь последствий любого мнения, что его правительство не справилось с ответом на самое смертоносное землетрясение в Турции с 1939 года, объявил чрезвычайное положение в соответствующих районах. Он также пообещал в течение года построить новое жилье для тех, кто остался без крова в 10 пострадавших провинциях, где, по оценкам, было разрушено 64 000 зданий.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что в результате землетрясений могут пострадать до 23 миллионов человек. В связи с этим ВОЗ направляет делегацию высокого уровня для координации ответных мер в обе страны, а также три самолета с медикаментами.



Власти заявили, что в Турции всего пострадало около 13,5 миллионов человек. Однако сотрудники гуманитарных организаций особо встревожены ситуацией в Сирии, уже опустошенной 11-летней гражданской войной, что значительно осложнило усилия по оказанию помощи.



