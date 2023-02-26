



Землетрясения в Турции: 600 человек под следствием из-за разрушенных зданий

Турецкое правительство заявило, что более 600 человек в настоящее время находятся под следствием в Турции по поводу зданий, которые рухнули в результате смертоносного землетрясения 6 февраля.



Как сообщает ВВС, в субботу, 25 февраля, министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков и владельцев недвижимости, уже арестованы. Две недели назад власти заявили, что было выдано 113 ордеров на арест.



По сообщениям турецких СМИ, среди арестованных есть мэр одного из городов, близких к месту, где произошли толчки.



Отмечается, что в течение многих лет эксперты предупреждали, что повсеместная коррупция и политика правительства означают, что многие новые здания небезопасны.



Подтвержденное число погибших в Турции и Сирии в настоящее время превышает 50 000 человек. Более 160 000 зданий рухнули или были серьезно повреждены в Турции после землетрясений, что вызывает вопросы о том, усугубили ли последствия стихийного бедствия человеческие недостатки.



Оппозиционные партии и некоторые эксперты по строительству обвиняют администрацию президента Эрдогана в несоблюдении строительных правил и попытках снять с себя общую вину за катастрофу. Они говорят, что политика правительства разрешила так называемые амнистии для подрядчиков, нарушивших строительные нормы, чтобы стимулировать строительный бум, в том числе в сейсмоопасных регионах.

