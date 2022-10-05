



Землетрясения в Иране: более 500 пострадавших

По сообщениям государственных СМИ, в результате землетрясения силой 5,4 балла на северо-западе Ирана рано утром в среду более 500 человек получили ранения.



"В результате землетрясения, произошедшего на глубине 10 километров в провинции Западный Азербайджан, пострадали 528 человек, 135 из которых госпитализированы", - заявил государственному телевидению губернатор региона Мохаммад Садег Мотамедян.

تصاویری از خسارت‌های زلزله ۵.۴ ریشتری خوی در آذربایجان غربی pic.twitter.com/iAmW53U2Dh — آخرین خبر (@AkharinKhabar) October 5, 2022

لحظه وقوع زلزله ۵.۴ ریشتری در خوی



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: این زمین لرزه تا کنون حدود ۵۸۰ مصدوم برجای گذاشته است و خوشبختانه کسی در این حادثه جان خود را از دست نداده است. pic.twitter.com/gY21bDCR1W — Neda Mansourani (@nedabahram) October 5, 2022

Землетрясение и его повторные толчки "повредили 500 домов, полностью разрушив 50 из них, в 12 пострадавших деревнях", добавил он. Представитель национальной службы экстренной помощи сообщил, что "электричество и вода были отключены в некоторых деревнях" недалеко от городов Салмас и Хой, которые находятся вблизи эпицентра землетрясения.Иран находится на границе нескольких основных тектонических плит и часто испытывает сейсмическую активность.Самое смертоносное землетрясение в Иране силой 7,4 балла произошло в 1990 году, в результате которого погибло 40 000 человек, 300 000 получили ранения и полмиллиона остались без крыши над головой.В 2003 году землетрясение силой 6,6 балла на юго-востоке Ирана сравняло с землей древний город Бам и унесло жизни не менее 31 000 человек.