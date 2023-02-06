Новости » Происшествия 06.02.2023 10:23 Евгения Маркова Землетрясение в Турции: в провинции Хатай взорвался газопровод Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщает агентство İhlas ❗️Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщает агентство İhlas pic.twitter.com/Sotq6kvNTw — Pauers🏴☠️ (@Pauers9) February 6, 2023 Из-за землетрясения взорвались и загорелись газопроводы на равнине Амик в провинции Хатай pic.twitter.com/JwY6jGnjyB — Барсук Медоед (@FWDZrexwzwry8n4) February 6, 2023 Читайте нас в Telegram