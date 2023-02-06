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Землетрясение в Турции: в провинции Хатай взорвался газопровод
06.02.2023 10:23 Евгения Маркова

Землетрясение в Турции: в провинции Хатай взорвался газопровод

Взрыв прогремел на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщает агентство İhlas


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