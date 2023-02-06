



Землетрясение в Турции: сильные толчки ощущались в Тель-Авиве и по всему Израилю

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло на юге Турции рано утром в понедельник. В связи с происшествием разрушено здания как в Турции, так и в Сирии, в результате чего погибло не менее 100 человек. Ожидается, что количество жертв возрастет. Спасатели и жители ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах по обе стороны турецко-сирийской границы.



Толчки ощущались в Тель-Авиве и по всему Израилю с 3:17 утра. Данных о пострадавших израильтянах нет. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение вызвало толчки на Кипре, в Сирии, Ливане, Греции, Иордании, Ираке и даже в Румынии, Грузии и Египте.

Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщило, что землетрясение произошло в городе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, приблизительно в 80 километрах от сирийской границы. По предварительным данным, погибло не менее 38 человек в Турции и 62 человека в Сирии.



На сирийской стороне границы землетрясение разрушило много зданий в регионах, удерживаемых оппозицией. В этих районах проживает около 4 млн сирийцев, перемещенных из других частей страны в результате длительной гражданской войны. Многие люди здесь живут в ветхих домах и без какой-либо медицинской помощи.



На турецкой стороне в этом районе есть несколько крупных городов, где проживают миллионы сирийских беженцев. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в Twitter, что в районы, пострадавшие от землетрясения, были отправлены поисково-спасательные группы. Во многих регионах также рухнули целые здания.

